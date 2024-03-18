Пресс-служба сборной Италии показала форму, в которой команда будет играть на чемпионате Европы. Футболка в основной форме выполнена в синем цвете, шорты – в белом.

Техническим спонсором Итальянской федерации футбола является компания Adidas.

Сборная Италии пробилась на чемпионат Европы – 2024 напрямую через отборочный цикл. Соперниками команды Лучано Спаллетти на групповой стадии континентального футбольного форума будут команды Испании, Албании и Хорватии.

Добавим, что чемпионат Европы будет проходить в Германии. Сборная Италии будет защищать титул – в 2021 году в финале «скуадра адзурра» обыграла Англию.