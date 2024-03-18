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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции показала форму с петухами фото

18 Марта 2024 • 14:42 Комментировать

Сборная Франции представила форму, в которой команда будет играть на чемпионате Европы – 2024. Форма была разработана и изготовлена компанией Nike – техническим спонсором Федерации футбола Франции.

Футболка в основной форме французской сборной выполнена в синем цвете. Футболка в резервной форме является белой с вертикальными тонкими полосками синего и красного цветов. На обеих формах выделяется символ Франции - петух.

На Евро-2024 сборная Франции выступит в одной группе с Нидерландами, Австрией и одним из победителей стыковых игр.

В этой же форме сборная Франции выступит на домашнем футбольном турнире Олимпийских игр.

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