Сборная Франции представила форму, в которой команда будет играть на чемпионате Европы – 2024. Форма была разработана и изготовлена компанией Nike – техническим спонсором Федерации футбола Франции.

Футболка в основной форме французской сборной выполнена в синем цвете. Футболка в резервной форме является белой с вертикальными тонкими полосками синего и красного цветов. На обеих формах выделяется символ Франции - петух.

На Евро-2024 сборная Франции выступит в одной группе с Нидерландами, Австрией и одним из победителей стыковых игр.

В этой же форме сборная Франции выступит на домашнем футбольном турнире Олимпийских игр.