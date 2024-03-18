Колосков ответил на вопрос, собирается ли посетить Евро-2024

«Планирую ли поехать? Пока нет. Посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию и дорога для меня тяжелая и дальняя. Тем более пока нет приглашения и нечего рассуждать об этом», - рассказал Колосков в интервью журналисту Sport24.