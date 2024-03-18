Колосков ответил на вопрос, собирается ли посетить Евро-2024

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ответил на вопрос, собирается ли он посетить чемпионат Европы – 2024.
«Планирую ли поехать? Пока нет. Посмотрю, потому что нет прямых рейсов в Германию и дорога для меня тяжелая и дальняя. Тем более пока нет приглашения и нечего рассуждать об этом», - рассказал Колосков в интервью журналисту Sport24.
Напомним, что Евро состоится грядущим летом на полях Германии. Даты проведения турнира – с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является национальная сборная Италии, которая в финале в серии пенальти одолела англичан.
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