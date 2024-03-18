Летом сборная Португалии выступит на чемпионате Европы – 2024. На официальном сайте португальской Федерации футбола были опубликованы фотографии формы, в которой команда будет играть на континентальном футбольном форуме.

В основной форме сборной Португалии футболка будет красной, а в резервной – белой с голубым узором. Форма была изготовлена компанией Nike – это технический спонсор Федерации футбола Португалии.

На групповой стадии Евро-2024 соперниками сборной Португалии будут команды Чехии и Турции, а также один из победителей стыковых матчей.