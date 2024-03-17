Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Маттеус оценил шансы сборной Германии на победу в чемпионате Европы – 2024

17 Марта 2024 • 18:36 Комментировать (1)

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о национальной команде в преддверии чемпионата Европы – 2024.

По мнению прославленного футболиста, подопечные Юлиана Нагельсмана имеют неплохие шансы на победу в турнире, так как обладают очень сбалансированным и сильным составом, который может составить конкуренцию любой команде, передаёт издание Sky Sport.

Напомним, что Евро – 2024 пройдёт с 17 июня по 17 июля в Германии. Немцы после жеребьёвки оказались в группе A, где сыграют со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

К слову, за всю историю европейского первенства национальная команда Германии трижды брала золотые медали.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Лотар Маттеус евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
17 Марта 2024 в 18:39
шансов мало и только потому что дома играют а так вообще бы их не было
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы В «Барселоне» случилась отставка Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
18:36 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус оценил шансы сборной Германии на победу в чемпионате Европы – 2024 1
16:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала заявление по Кейну
14:13 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт предупредил Рэшфорда
13:58 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт высказался о возможном вызове Гринвуда в сборную Англии
10:17 · Португалия. Примейра-лига
Роберто Мартинес: «Пепе нужен нашей команде»
09:48 · Италия. Серия А
​Роберто Мартинес похвалил Леау
01:51 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт рассказал, ждёт ли возвращения Риса Джеймса в сборную к Евро-2024
16 Марта
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Полузащитник «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга
15:58 · Чемпионат Европы 2024
Левандовски вызван в сборную Польши
10:26 · Чемпионат Европы 2024
39-летний Роналду вызван в сборную Португалии
15 Марта
09:42 · Испания. Ла Лига
Роналдо назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 1
14 Марта
18:49 · Франция. Лига 1
«Это супер»: Дешам рад, что Мбаппе стал меньше играть в «ПСЖ»
17:37 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт объяснил отсутствие Уайта в сборной Англии
17:30 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем и Кейн – в составе сборной Англии на мартовский сбор
16:34 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе – в списке: Сборная Франции объявила состав на март
Все новости