Маттеус оценил шансы сборной Германии на победу в чемпионате Европы – 2024

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о национальной команде в преддверии чемпионата Европы – 2024.

По мнению прославленного футболиста, подопечные Юлиана Нагельсмана имеют неплохие шансы на победу в турнире, так как обладают очень сбалансированным и сильным составом, который может составить конкуренцию любой команде, передаёт издание Sky Sport.

Напомним, что Евро – 2024 пройдёт с 17 июня по 17 июля в Германии. Немцы после жеребьёвки оказались в группе A, где сыграют со сборными Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

К слову, за всю историю европейского первенства национальная команда Германии трижды брала золотые медали.