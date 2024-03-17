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Саутгейт высказался о возможном вызове Гринвуда в сборную Англии

17 Марта 2024 • 13:58 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт допустил, что в будущем нападающий Мэйсон Гринвуд может вернуться в команду.

Отметим, что после неприятной истории с обвинениями в насилии «Манчестер Юнайтед» не восстановил Гринвуда в первой команде – сейчас форвард играет за «Хетафе» в аренде.

«Возвращение Гринвуда? Я особенно не думаю об этом. Позволить ему реанимировать карьеру за границей, на мой взгляд, было отличным шагом. Но должен сказать, что я не следил за этим внимательно.

На данный момент Гринвуд сильно бы отвлекал команду. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Мне нужно узнать больше подробностей обо всём этом, прежде чем оценить возможность его возвращения», - сказал Саутгейт журналистам.

Мэйсон Гринвуд сыграл за сборную Англии лишь раз – осенью 2020 года.

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Манчестер Юнайтед Сборная Англии Хетафе Гарет Саутгейт Мэйсон Гринвуд ещё теги
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