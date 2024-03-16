39-летний Роналду вызван в сборную Португалии

Тренерский штаб сборной Португалии определился с заявкой команды на предстоящие товарищеские поединки, которые состоятся во второй половине текущего месяца.

Стоит отметить, что в расположение национальной сборной был вызван 39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В марте Португалия проведет два контрольных матча – против Швеции и Словении.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 22 поединка. Звездный нападающий записал на свой счет 23 забитых мяча (восемь – с пенальти) и девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.