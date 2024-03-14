Беллингем и Кейн – в составе сборной Англии на мартовский сбор

В марте сборная Англии соберётся для проведения подготовительного сбора. Наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение вызвать в команду таких футболистов:

Джостоун, Пикфорд, Ремсдейл – Брентуэйт, Чилуэлл, Данк, Гомес, Конса, Магуайр, Стоунс, Уокер – Беллингем, Галлахер, Райс, Хендерсон, Мэддисон – Боуэн, Фоден, Гордон, Кейн, Палмер, Рэшфорд, Сака, Тони, Уоткинс.

В этом месяце сборная Англии проведёт два товарищеских матча – против Бразилии (21 марта) и против Бельгии (26 марта).

Отметим, что в июне-июле в Германии пройдёт чемпионат Европы. На прошлом Евро англичане проиграли в финале Италии.