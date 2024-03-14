Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе – в списке: Сборная Франции объявила состав на март

14 Марта 2024 • 16:34 Комментировать

Сборная Франции показала список футболистов, вызванных на мартовский подготовительный сбор. Этот список выглядит таким образом:

Ареола, Меньян, Самба – Клосс, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано – Камавинга, Юссуф Фофана, Рабио, Тчуамени, Заир-Эмери – Дембеле, Диаби, Жиру, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, Тюрам.

В этом месяце сборная Франции проведёт два товарищеских матча – против Германии (23 марта) и Чили (26 марта).

Отметим, что летом сборная Франции выступит на чемпионате Европы. На групповой стадии команда сыграет с Австрией, Нидерландами и одним из победителей стыковых матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом ​Беллингем обратился к фанатам «Реала» ​Замена Клоппу: «Ливерпуль» выберет между тремя тренерами «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола ​Винисиус назвал цель «Реала» Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
17:30 · Чемпионат Европы 2024
Беллингем и Кейн – в составе сборной Англии на мартовский сбор
16:34 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе – в списке: Сборная Франции объявила состав на март
16:24 · Чемпионат Европы 2024
Павлович отреагировал на вызов в сборную Германии
16:16 · Чемпионат Европы 2024
В составе сборной Англии будет неожиданная фамилия
16:11 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Германии опубликовала состав на мартовский сбор
15:33 · Чемпионат Европы 2024
Грилиш пропустит ближайший матч сборной Англии
14:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Германии будет играть в розовой форме фото
12:41 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско подписал новый контракт со сборной Бельгии 2 официально
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»
13 Марта
22:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн решил, где хочет работать в новом сезоне слухи
11 Марта
23:51 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн до начала Евро-2024 объявит о своём будущем
16:24 · Чемпионат Европы 2024
​Роналдо высказался о перспективах сборной Англии
10 Марта
00:50 · Чемпионат Европы 2024
Ракитич не вернётся в сборную Хорватии
07 Марта
12:44 · Германия. Бундеслига
​Полузащитник «Баварии» Павлович пока отказался играть за Сербию
06 Марта
00:45 · Испания. Ла Лига
Педри рискует пропустить Евро-2024 1
Все новости