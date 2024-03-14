Мбаппе – в списке: Сборная Франции объявила состав на март

Сборная Франции показала список футболистов, вызванных на мартовский подготовительный сбор. Этот список выглядит таким образом:

Ареола, Меньян, Самба – Клосс, Тео Эрнандес, Люка Эрнандес, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано – Камавинга, Юссуф Фофана, Рабио, Тчуамени, Заир-Эмери – Дембеле, Диаби, Жиру, Гризманн, Коло-Муани, Мбаппе, Тюрам.

В этом месяце сборная Франции проведёт два товарищеских матча – против Германии (23 марта) и Чили (26 марта).

Отметим, что летом сборная Франции выступит на чемпионате Европы. На групповой стадии команда сыграет с Австрией, Нидерландами и одним из победителей стыковых матчей.