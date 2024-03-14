Павлович отреагировал на вызов в сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович поделился впечатлениями от первого вызова в сборную Германии.

— Я очень рад, что меня вызвали во взрослую сборную Германии. Мой план состоял в том, чтобы сделать выбор между Германией и Сербией только после Евро в этом году, но мне пришлось принимать быстрое решение, — приводит слова Павловича журналист Тоби Альтшаффль.

Хавбек отметил, что благодарен сербской ассоциации и его выбор не против Сербии, а в пользу Германии, ведь он провел всю свою карьеру в Мюнхене.

В текущем сезоне 19-летний Павлович сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал два ассиста.

23 марта сборная Германии проведет товарищеский матч против Франции, а 26 марта встретится с Нидерландами.