В составе сборной Англии будет неожиданная фамилия

Сборная Англии вот-вот опубликует состав команды на мартовский подготовительный сбор. Как стало известно The Telegraph, в составе будет неожиданная фамилия. Так, Гарет Саутгейт вызовет нападающего Айвена Тони из «Брентфорда».

Тони лишь раз сыграл за сборную Англии – в марте 2023 года. В скором времени игрока дисквалифицировали на восемь месяцев за нарушения правил о ставках. Срок дисквалификации истёк в январе. С тех пор Тони провёл за «Брентфорд» девять матчей, в которых забил четыре гола.

В марте сборная Англии проведёт товарищеские матчи против Бразилии (23 марта) и Бельгии (26 марта).