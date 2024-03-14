Сборная Германии опубликовала состав на мартовский сбор

Сборная Германии обнародовала список игроков, вызванных на мартовский сбор. Он выглядит таким образом:

Бауманн, Лено, Нойер, тер Штеген – Антон, Бесте, Хенрикс, Киммих, Кох, Миттельштадт, Раум, Рюдигер, Та – Андрих, Фюрих, Кросс, Гюндоган, Кроос, Мусиала, Павлович, Вирц – Байер, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер, Ундав.

В марте сборная Германии проведёт два товарищеских матча – против Франции (23 числа) и против Нидерландов (26 числа).

Летом сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы. Соперниками команды Юлиана Нагельсманна на групповой стадии будут Шотландия, Венгрия и Швейцария.

Сборная Германии будет играть в розовой форме