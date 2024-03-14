Грилиш пропустит ближайший матч сборной Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш не сможет помочь сборной Англии в предстоящем товарищеском матче. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, 28-летний футболист получил травму паха. Стоит сказать, что ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола заявил, что у Грилиша рецидив старой травмы.

На счету Грилиша 35 матчей за сборную Англии, в которых он отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет семь результативных передач.

Товарищеский матч сборной Англии и сборной Бельгии состоится 26 марта. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени.