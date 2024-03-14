Сборная Германии представила форму, в которой команда летом выступит на домашнем чемпионате Европы. Если основная форма выглядит вполне привычно, ведь основным цветом в ней является белый, то так называемый гостевой вариант удивил.

Основной цвет в гостевой форме – розовый. Также на форме можно заметить элементы фиолетового и белого цветов.

Отметим, что техническим спонсором Немецкого футбольного союза является компания Adidas.

Соперниками сборной Германии на групповой стадии Евро-2024 будут национальные команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии.