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Тедеско подписал новый контракт со сборной Бельгии официально

14 Марта 2024 • 12:41 Комментировать (2)

Футбольный союз Бельгии заключил новый трудовой договор с главным тренером национальной сборной Доменико Тедеско. Как информирует пресс-служба, стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до 2026 года.

Напомним, что 38-летний специалист занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с февраля 2023 года.

В марте сборная Бельгии проведет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Тедеско сыграют против национальной команды Ирландии, а затем – с Англией.

Напомним, что Доменико отметился работой в чемпионате России. Немец тренировал московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
14 Марта 2024 в 12:57
Тедеско подписал новый контракт со сборной Бельгии
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ай вот што шпортаг с тренирАми делаить.. кхе-кхе.. )))
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