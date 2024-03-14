Тедеско подписал новый контракт со сборной Бельгии

Футбольный союз Бельгии заключил новый трудовой договор с главным тренером национальной сборной Доменико Тедеско. Как информирует пресс-служба, стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным до 2026 года.

Напомним, что 38-летний специалист занимает пост главного тренера «красных дьяволов» с февраля 2023 года.

В марте сборная Бельгии проведет две товарищеские встречи. Сначала подопечные Тедеско сыграют против национальной команды Ирландии, а затем – с Англией.

Напомним, что Доменико отметился работой в чемпионате России. Немец тренировал московский «Спартак».