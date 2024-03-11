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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн до начала Евро-2024 объявит о своём будущем

11 Марта 2024 • 23:51 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн до начала чемпионата Европы-2024 объявит, где продолжит свою карьеру.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Отмечается, что в ближайший месяц специалист определился, где продолжит свою работу после Евро, и объявит об этом до начала турнира.

Ранее сообщалось об интересе к тренеру со стороны «Ливерпуля», который находится в поиске нового главного тренера в связи с уходом Юргена Клоппа по окончании сезона.

Сборная Германии на Евро-2024 сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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