​Роналдо высказался о перспективах сборной Англии

Бывший футболист «Реала» и сборной Бразилии Роналдо сказал несколько слов о сборной Англии.

«Я должен сказать, что в последние пять лет сборная Англии играет очень хорошо. На чемпионате мира в Катаре им немного не повезло. Я думаю, что у сборной Англии очень хорошие шансы выиграть Евро-2024», - цитирует Роналдо Daily Mail.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Англии проиграла Франции в четвертьфинале со счётом 1:2. А на Евро-2020 англичане добрались до финала, где уступили Италии в серии послематчевых пенальти.

На Евро-2024 соперниками сборной Англии в группе будут Сербия, Дания и Словения.