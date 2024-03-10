Ракитич не вернётся в сборную Хорватии

Полузащитник саудовского клуба «Аль-Шабаб» Иван Ракитич заявил, что не вернётся в сборную Хорватии.

Футболист, доходивший с национальной командой до финала чемпионата мира-2018, заявил, что не планирует возвращаться в сборную, как это сделал Тони Кроос, который сыграет за сборную Германии на предстоящем чемпионате Европы.

Ракитич отметил, что уважает игроков, которые выступали за сборную в квалификации на Евро, и они должны играть в основной стадии турнира предстоящим летом в Германии.

- Сборная Хорватии всегда и во всем может рассчитывать на мою поддержку, - заключил Ракитич в интервью Marca.

Ракитич объявил о завершении карьеры в сентябре 2020 года. В первую команду он вызывался с 2007 года. Всего на его счету 106 матчей за сборную, в которых он забил 15 голов.

35-летний Ракитич за свою карьеру поиграл за «Базель», «Шальке-04», «Севилью» и «Барселону».