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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Лебёф: «Португалия может выиграть Евро, но только без Роналду»

04 Марта 2024 • 14:43 Комментировать

Экс-игрок сборной Франции Франк Лебёф оценил перспективы сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024. По мнению француза, португальцы могут выиграть турнир только без Криштиану Роналду.

«На мой взгляд, Португалия на самом деле является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом. Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только если Роналду не сыграет», - цитирует Лебёфа BetVictor.

Сборная Португалии выигрывала чемпионат Европы не так давно – в 2016 году. В том финале португальцы обыграли Францию со счётом 1:0. Криштиану Роналду был заменён ещё в первом тайме из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Франк Лебёф ещё теги
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