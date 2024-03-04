​Лебёф: «Португалия может выиграть Евро, но только без Роналду»

Экс-игрок сборной Франции Франк Лебёф оценил перспективы сборной Португалии на чемпионате Европы – 2024. По мнению француза, португальцы могут выиграть турнир только без Криштиану Роналду.

«На мой взгляд, Португалия на самом деле является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом. Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только если Роналду не сыграет», - цитирует Лебёфа BetVictor.

Сборная Португалии выигрывала чемпионат Европы не так давно – в 2016 году. В том финале португальцы обыграли Францию со счётом 1:0. Криштиану Роналду был заменён ещё в первом тайме из-за травмы.

«Роналду, просто заткнись»: экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану

​Джорджина ответила, когда Роналду завершит карьеру