​Украина взяла в долг 700 тысяч евро для сбора национальной команды

Руководители Украинской ассоциации футбола взяли в долг около 700 тысяч евро у деловых партнёров. Благодаря этим деньгам сборная Украины в марте проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании. Об этом рассказывает Sport.ua.

Стоит напомнит, что в конце января должность президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) занял известный в прошлом футболист Андрей Шевченко. В 2004 году он выигрывал «Золотой мяч».

В четверг, 21 марта, сборная Украины проведёт полуфинал стыковых матчей за право выступить на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Победитель этого поединка в финале сыграет с победителем матча Израиль – Исландия.