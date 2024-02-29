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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Украина взяла в долг 700 тысяч евро для сбора национальной команды

29 Февраля 2024 • 17:11 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Украина
21.03 22:45

Руководители Украинской ассоциации футбола взяли в долг около 700 тысяч евро у деловых партнёров. Благодаря этим деньгам сборная Украины в марте проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании. Об этом рассказывает Sport.ua.

Стоит напомнит, что в конце января должность президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) занял известный в прошлом футболист Андрей Шевченко. В 2004 году он выигрывал «Золотой мяч».

В четверг, 21 марта, сборная Украины проведёт полуфинал стыковых матчей за право выступить на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Победитель этого поединка в финале сыграет с победителем матча Израиль – Исландия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины

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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА УКРАИНА
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