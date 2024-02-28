Нагельсманн может убрать шесть известных игроков из сборной Германии

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн начал работу по формированию предварительной заявки «бундестим» на домашний чемпионат Европы – 2024.

Как стало известно журналистам Bild, специалист решил избавиться от ряда футболистов. В черный список тренера могут попасть шестеро игроков: Джан, Гнабри, Зюле, Хуммельс, Горецка и Шлоттербек.

Евро пройдет на футбольных полях Германии грядущим летом. Действующим победителем турнира является национальная сборная Италии. В финальном матче чемпионата Европы – 2020 «скуадра адзурра» одолела сборную Англии.