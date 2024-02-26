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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хаманн негативно отреагировал на возвращение Крооса в сборную Германии

26 Февраля 2024 • 09:53 Комментировать

Экс-игрок сборной Германии Дитмар Хаманн отреагировал на новость о возвращении полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса в национальную команду.

«Не нужно напоминать, что Кроос – прекрасный футболист. Он выиграл много титулов и, наверное, является лучшим игроком, который когда-либо был в сборной. Но ему уже 34 года, Гюдогану – 33. Другие страны обгоняют нас. Футбол стал спортом для молодежи. Нельзя ехать с серьезными целями на Евро, если почти вся полузащита старше 30 лет», - передает слова Дитмара Sky Sport Germany.

Напомним, что чемпионат Европы – 2024 пройдет в Германии грядущим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тони Кроос Дитмар Хаманн ещё теги
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