Рианчо считает, что на чемпионате Европы сборная России претендовала бы на выход из группы

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», ответил на вопрос о теоретических шансах сборной России на чемпионате Европы – 2024.

«Россия не входит в число топ-сборных Европы, но на предстоящем Евро-2024 подопечные Карпина претендовали бы на выход из групп», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

При этом специалист заявил, что сейчас нет никакой возможности проверить это, ведь в ближайшее время европейские команды не будут играть с Россией.

Отметим, что сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы – 2024 из-за отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА.