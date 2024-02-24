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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рианчо считает, что на чемпионате Европы сборная России претендовала бы на выход из группы

24 Февраля 2024 • 18:26 Комментировать

Испанский тренер Рауль Рианчо, работавший в «Спартаке», ответил на вопрос о теоретических шансах сборной России на чемпионате Европы – 2024.

«Россия не входит в число топ-сборных Европы, но на предстоящем Евро-2024 подопечные Карпина претендовали бы на выход из групп», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

При этом специалист заявил, что сейчас нет никакой возможности проверить это, ведь в ближайшее время европейские команды не будут играть с Россией.

Отметим, что сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы – 2024 из-за отстранения от международных турниров со стороны УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Рауль Рианчо
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