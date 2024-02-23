Нагельсманн не поставит Киммиха в полузащиту сборной Германии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поведал о том, на какой позиции будет играть Йозуа Киммих на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Киммих действовал бы на месте правого латераля, даже если бы Тони Кроос не вернулся в команду. Есть футболисты, которые готовы на все ради своей страны. Йозуа один из них», - передает слова специалиста Der Spigel.

Напомним, что чемпионата Европы – 2024 состоится грядущим летом на футбольных полях Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

В составе сборной Германии Киммих провел 82 встречи, забил шесть голов и сделал 19 ассистов.