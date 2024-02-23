Нагельсманн: Сборная Германии уже много лет находится на дне

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн отреагировал на слова президента немецкой федерации, который заявил, что цель команды на Евро-2024 — полуфинал.

— Это нормально, если Бернд Нойендорф говорит что-то подобное. Всегда следует ставить перед собой высокие цели, — заявил Нагельсманн DER SPIEGEL.

При этом тренер отметил, что для него важен не только результат, но и игра команды. Сборная Германии уже много лет находится на дне, поэтому если команда проведет несколько ярких матчей на Евро, но уступит в борьбе сильному сопернику в четвертьфинале, то это станет хорошим выступлением, подытожил наставник.

Напомним, чемпионат Европы – 2024 пройдет предстоящим летом в Германии. Турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля.