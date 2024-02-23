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Нагельсманн оценил возвращение Крооса в сборную Германии

23 Февраля 2024 • 12:15 Комментировать

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса вернуться в национальную команду.

«Тони прекрасно впишется в нашу команду. Он станет связующим звеном в средней линии. Его опыт будет очень полезен. Мы с ним много раз общались. С каждым разговором я все больше чувствовал, что он хочет сыграть на домашнем чемпионате Европы», - передает слова главного тренера Bayern & Germany.

Напомним, что Кроос ушел из сборной Германии в 2021 году. В общей сложности полузащитник провел за «бундестим» 106 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами.

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Сборная Германии Тони Кроос Юлиан Нагельсманн ещё теги
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