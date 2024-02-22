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Тукманов: Немецкий футбол переживает не самые лучшие времена

22 Февраля 2024 • 18:24 Комментировать

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился комментарием о текущем положении немецкого футбола.

По мнению специалиста, на данный момент сборная Германии не является сильнейшей за всю историю, ведь ранее были более сильные коллективы.

«Может быть, поколение футболистов было посильнее. Но я соглашусь, что сегодня футбол в Германии переживает не лучшие времена», — цитирует Тукманова Vprognoze.

Напомним, на чемпионате мира – 2022, который проходил в Катаре, сборная Германии не смогла выйти в плей-офф турнира, став третьей в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Предстоящим летом в Германии пройдет чемпионат Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Александр Тукманов
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