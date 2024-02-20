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​Коулмен не возглавит сборную Ирландии

20 Февраля 2024 • 05:57 Комментировать

В ноябре прошлого года сборная Ирландии осталась без главного тренера после того, как в отставку был отправлен Стивен Кенни. И до сих пор ирландская федерация футбола не выбрала нового наставника.

На эту роль прочили бывшего главного тренера сборной Уэльса Криса Коулмэна, но сейчас, сообщает BBC Sport, он по каким-то причинам выбыл из гонки за эту должность. В прошлом Коулмэн добился немалых успехов со сборной Уэльса -  именно при нем в 2016 году она сыграла аж в полуфинале чемпионата Европы, прошедшего во Франции.

По иронии судьбы, его карьера в сборной Уэльса закончилась в конце 2017 года после поражения от сборной... Ирландии.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирландии Крис Коулмэн
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