​Коулмен не возглавит сборную Ирландии

В ноябре прошлого года сборная Ирландии осталась без главного тренера после того, как в отставку был отправлен Стивен Кенни. И до сих пор ирландская федерация футбола не выбрала нового наставника.

На эту роль прочили бывшего главного тренера сборной Уэльса Криса Коулмэна, но сейчас, сообщает BBC Sport, он по каким-то причинам выбыл из гонки за эту должность. В прошлом Коулмэн добился немалых успехов со сборной Уэльса - именно при нем в 2016 году она сыграла аж в полуфинале чемпионата Европы, прошедшего во Франции.

По иронии судьбы, его карьера в сборной Уэльса закончилась в конце 2017 года после поражения от сборной... Ирландии.