Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Булыкин: «С Парагваем можно серьёзно проверить себя»

15 Февраля 2024 • 23:11 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин считает сборную Парагвая достойным соперником для команды, тренируемой Валерием Карпиным. Булыкин прокомментировал предстоящий поединок, который состоится после матча с другой достаточно серьезной сборной - командой Сербии.

- Команда Парагвая, конечно, не такой серьезный соперник, как Уругвай, но это хорошая сборная, в матче с которой можно проверить себя, хорошо настроиться и провести хорошую игру. Конечно, все зависит от состава, но мне хочется, чтобы составы были боевые, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах в силу политически мотивированных санкций.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Роналду выбросил медаль фанатам - он не любит быть вторым Фердинанд считает, что только два клуба могут выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне Гути дал совет «Реалу» по Мбаппе ​Назван фаворит на получение «Золотого мяча» в 2024 году Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля» ​Слова Беллингема расшифровали по губам – звезду «Реала» могут наказать Мбаппе может стать огромной проблемой для «Реала»
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам
Спортивные новости
СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин: «С Парагваем можно серьёзно проверить себя»
18:29 · Чемпионат Европы 2024
​Моуринью оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024
18:25 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью вспомнил, как мог возглавить сборную Англии
12 Февраля
22:55 · Англия. Премьер-лига
В «Астон Вилле» подтвердили потерю Камара из-за травмы связок колена официально
22:24 · Россия. Премьер-лига
Олич не знает, где будет работать после Евро-2024
20:34 · Чемпионат Европы 2024
Кроос — о возможном возвращении в сборную: У меня ещё есть немного времени, чтобы сделать правильный выбор
19:29 · Чемпионат Европы 2024
Рюдигер хочет увидеть Крооса на Евро-2024
14:42 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Допускаю, что в ближайшее время могу вернуться в Россию»
10 Февраля
12:23 · Чемпионат Европы 2024
В Англии приняли решение по будущему Саутгейта
09 Февраля
12:48 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: Половина всех тренеров сборных уйдут после Евро-2024
09:21 · Испания. Ла Лига
Саутгейт рассказал о роли Беллингема в сборной Англии
03:08 · Чемпионат Европы 2024
​Просинечки стал новым наставником сборной Черногории
03:03 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт ответил, останется ли в сборной Англии после Евро-2024
08 Февраля
23:27 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн ответил на вопрос о будущем – тренера связывают с «Барселоной» и «Ливерпулем»
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Израиля могут забанить по аналогии с Россией 1
Все новости