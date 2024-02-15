Булыкин: «С Парагваем можно серьёзно проверить себя»

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин считает сборную Парагвая достойным соперником для команды, тренируемой Валерием Карпиным. Булыкин прокомментировал предстоящий поединок, который состоится после матча с другой достаточно серьезной сборной - командой Сербии.

- Команда Парагвая, конечно, не такой серьезный соперник, как Уругвай, но это хорошая сборная, в матче с которой можно проверить себя, хорошо настроиться и провести хорошую игру. Конечно, все зависит от состава, но мне хочется, чтобы составы были боевые, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.

Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных турнирах в силу политически мотивированных санкций.