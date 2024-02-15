​Моуринью оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024

Известный тренер Жозе Моуринью высказался о перспективах сборной Англии на чемпионате Европы – 2024.

«У сборной Англии сейчас очень хорошее поколение игроков. Они добрались до финала Евро-2020, и они могут это сделать [выиграть Евро-2024].

Я бы отметил менталитет ребят, которые уезжают за границу. Возьмите Беллингема. Я считаю, что у него есть то, что отличает его от тех, кто родился в Англии, развивался в Англии и играет в Англии. Он может добавить что-то другое, будучи большой личностью.

Не могу сказать, что я хочу победы сборной Англии на Евро-2024. Потому что мне хотелось бы, чтобы это сделала сборная Португалии», - сказал Моуринью в программе FIVE.