Кроос — о возможном возвращении в сборную: У меня ещё есть немного времени, чтобы сделать правильный выбор

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном возвращении в сборную Германии для участия в домашнем чемпионате Европы – 2024.

Напомним, 34-летний хавбек не выступает за национальную команду с 2021 года.

— От чего зависит мое решение? От проблем, которые у меня есть. Мне нужно принять много решений, а я еще не принял ни одного. Это будет зависеть моих личных планов, потому что я хочу завершить карьеру на максимально высоком уровне. Год назад у нас был такой же разговор, и я до сих пор вполне доволен своим решением об уходе, — сказал Кроос на пресс-конференции.

Футболист добавил, что у него еще остается немного времени, чтобы принять правильное решение.

На счету Крооса 106 матчей в составе сборной Германии, 17 забитых мячей и 19 результативных передач.

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