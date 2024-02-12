Рюдигер хочет увидеть Крооса на Евро-2024

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о возможном возвращении Тони Крооса в национальную команду перед Евро-2024.

«Это домашний Евро, мы хотим, чтобы там были лучшие игроки, и в настоящее время я считаю Тони одним из лучших немецких футболистов, потому что сейчас он является одним из лучших игроков «Реала». Думаю, многие люди со мной согласятся», — приводит слова Рюдигера Madrid Xtra.

Напомним, 34-летний Кроос не выступает за сборную Германии с 2021 года. Однако в последнее время появляется очень много слухов о возможном возвращении хавбека в национальную команду.