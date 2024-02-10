В Англии приняли решение по будущему Саутгейта

В футбольной ассоциации Англии приняли решение о будущем главного тренера национальной сборной Гарета Саутгейта. Как информирует таблоид Daily Mail, FA хочет пролонгировать сотрудничество со специалистом до 2026 года.

Срок действующего контракта между Саутгейтом и сборной Англии истекает в декабре нынешнего года.

Напомним, что грядущим летом сборная Англии выступит на чемпионате Европы – 2024, который пройдет в Германии. Подопечные Саутгейта сыграют на групповой стадии против команд Дании, Сербии и Словении.

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