Саутгейт: Половина всех тренеров сборных уйдут после Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что большинство тренеров после чемпионата Европы - 2024 покинут свои должности.

«Половина всех тренеров сборных уйдет после чемпионата Европы. Это большая вероятность. Такой международный футбол. Мое внимане сосредоточено на предстоящем турнире», - цитирует Саутгейта The Telegraph.

Саутгейт был назначен на пост главного тренера сборной Англии в 2016 году. На предстоящем Евро его команда встретится со Словенией, Данией и Сербией. Контракт специалиста с федерацией истекает в конце 2024 года.