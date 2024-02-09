​Просинечки стал новым наставником сборной Черногории

У сборной Черногории - новый наставник, им стал известный в прошлом футболист Роберт Просинечки. О контракте с ним объявила Федерация футбола этой балканской страны. Ранее Просинечки, в прошлом поигравший как за мадридский «Реал», так и за «Барселону», успел поработать со сборной другой бывшей югославской республики - Боснии и Герцеговины.

Сборная Черногории, напомним, не сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет летом. За всю историю своего существования в качестве самостоятельной футбольной единицы она ни разу не проходила в финальную часть чемпионатов мира или Европы.