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​Просинечки стал новым наставником сборной Черногории

09 Февраля 2024 • 03:08 Комментировать

У сборной Черногории - новый наставник, им стал известный в прошлом футболист Роберт Просинечки. О контракте с ним объявила Федерация футбола этой балканской страны. Ранее Просинечки, в прошлом поигравший как за мадридский «Реал», так и за «Барселону», успел поработать со сборной другой бывшей югославской республики - Боснии и Герцеговины.

Сборная Черногории, напомним, не сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет летом. За всю историю своего существования в качестве самостоятельной футбольной единицы она ни разу не проходила в финальную часть чемпионатов мира или Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Черногории Роберт Просинечки
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