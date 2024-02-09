Саутгейт ответил, останется ли в сборной Англии после Евро-2024

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем.

Действующее соглашение специалиста истекает в конце текущего года. Судя по всему, дальнейшее пребывание наставника во главе «трёх львов» будет зависеть от выступления команды на предстоящем чемпионате Европы в Германии.

«Моё будущее? Я не могу принять решение об этом до старта Евро-2024. Моя единственная задача – попытаться выиграть для Англии турнир», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Саутгейта.

Соперниками сборной Англии по групповому этапу Евро-2024 станут команды Словении, Дании и Сербии.

Гарет Саутгейт занимает свою должность с сентября 2016 года.