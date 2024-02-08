Сборную Израиля могут забанить по аналогии с Россией

Сборную Израиля могут отстранить от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Руководитель федерации футбола страны Нив Гольдштейн отреагировал на эту информацию.

«Надеюсь, что ФИФА не будет приплетать политику в футбол. Мы против такого. Нужно сосредоточиться исключительно на футбольных вопросах. Наша цель – пройти квалификацию на чемпионат Европы – 2024. Очень ждем мира во всем мире», - цитирует Гольдштейна Sky Sports.

Напомним, что сборная России из-за политической ситуации была отстранена от международных турниров. ФИФА и УЕФА забанили страну в феврале 2022 года.