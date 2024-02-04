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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де Йонга не будет в заявке сборной Нидерландов на Евро-2024

04 Февраля 2024 • 13:18 Комментировать

Центральный нападающий ПСВ Люк де Йонг не поедет на чемпионат Европы – 2024 в составе сборной Нидерландов. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Рональд Куман.

«Люка не будет на чемпионате Европы. Мы общались с ним по этому поводу, и глава уже закрыта. Ничего не изменилось, я уважаю каждое решение», - приводит слова специалиста ESPN.

33-летний нападающий провел за «оранжевых» 39 поединков. В активе де Йонга восемь забитых мячей.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов форвард провел 20 поединков. Де Йонг отметился 18 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рональд Куман Люк Де Йонг сборная Нидерландов ещё теги
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