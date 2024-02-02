​Сборная Италии назвала соперников на март

В марте сборная Италии проведёт два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы – 2024. Команда Лучано Спаллетти сыграет против Венесуэлы и Эквадора 21 и 24 марта соответственно. Первый из этих матчей примет Форт-Лодердейл, а второй – Гаррисон. Сборная Италии выступит в США после паузы длиной в 19 лет, на что указывает итальянская футбольная федерация.

Стоит сказать, что на Евро- 2024 сборная Италии выступит в июне-июле в Германии. «Скуадра адзурра» будет защищать трофей – в финале прошлого чемпионата Европы итальянцы обыграли Англию по пенальти после ничьей со счётом 1:1.