Зидан хочет возглавить сборную Франции

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен получить работу в сборной Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Зидан готов ждать, пока в сборной Франции не освободится пост наставника команды, который сейчас занимает Дидье Дешам.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет возглавить «Марсель», поэтому он отказался от работы в сборной Алжира, которая также проявляла к нему интерес.

Напомним, французский специалист покинул «Реал» в 2021 году. Вместе с мадридским клубом Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов, а также успел стать двукратным чемпионом Испании.