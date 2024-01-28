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Зидан хочет возглавить сборную Франции

28 Января 2024 • 09:48 Комментировать

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен получить работу в сборной Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, Зидан готов ждать, пока в сборной Франции не освободится пост наставника команды, который сейчас занимает Дидье Дешам.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет возглавить «Марсель», поэтому он отказался от работы в сборной Алжира, которая также проявляла к нему интерес.

Напомним, французский специалист покинул «Реал» в 2021 году. Вместе с мадридским клубом Зидан три раза выигрывал Лигу чемпионов, а также успел стать двукратным чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан
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