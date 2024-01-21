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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду считает, что сборная Португалии может выиграть Евро-2024

21 Января 2024 • 16:05 Комментировать

Форвард «Аль-Насра» и сборной Криштиану Роналду поделился мнением о перспективах своей национальной команды на предстоящем Евро-2024.

«Португалия является той командой, которой по силам одержать победу на чемпионате Европы. В 2016 году мы тоже не были фаворитами, но выиграли, поэтому может сделать это сейчас», — цитирует Роналду Record.

По мнению футболиста, сейчас Португалию оценивают уже по-другому, поэтому команда должна ехать на Евро с мыслями о победе.

Напомним, предстоящий чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Добавим, что на прошлом Евро Португалия вышла из группы, но вылетела в 1/8 финала от Бельгии.
 

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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