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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024

17 Января 2024 • 19:41 Комментировать

Нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, какую цель команда перед собой ставит на чемпионате Европы – 2024.

«Сборная Франции – одна из самых ожидаемых команд на Евро. Мы готовы и уверены в себе. Мы хорошо прошли отбор, и теперь наша цель – выиграть чемпионат Европы», - сказал Мбаппе в интервью для GQ.

Отметим, что сборная Франции в последний раз выигрывала Евро в 2000 году. С тех пор команда лишь один раз играла в финале континентального футбольного форума – в 2016 году «трёхцветные» проиграли Португалии.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в июне-июле в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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