​Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024

Нападающий национальной сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, какую цель команда перед собой ставит на чемпионате Европы – 2024.

«Сборная Франции – одна из самых ожидаемых команд на Евро. Мы готовы и уверены в себе. Мы хорошо прошли отбор, и теперь наша цель – выиграть чемпионат Европы», - сказал Мбаппе в интервью для GQ.

Отметим, что сборная Франции в последний раз выигрывала Евро в 2000 году. С тех пор команда лишь один раз играла в финале континентального футбольного форума – в 2016 году «трёхцветные» проиграли Португалии.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в июне-июле в Германии.