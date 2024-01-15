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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Испании и Бразилии проведут матч – объявлена дата

15 Января 2024 • 15:33 Комментировать

Пресс-служба сборной Испании объявила о предстоящем товарищеском матче против Бразилии. Команды сыграют во вторник, 26 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Международный товарищеский матч будет посвящён борьбе с расизмом и насилием в футболе», - говорится в сообщении испанцев.

Отметим, что 23 марта сборная Бразилии проведёт товарищеский матч против Англии. Таким образом, в марте «селесао» ждут сразу два поединка с яркой вывеской.

Добавим, что летом сборные Испании и Бразилии выступят на континентальных турнирах – на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.

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Сборная Бразилии Сборная Испании
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