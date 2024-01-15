Сборные Испании и Бразилии проведут матч – объявлена дата

Пресс-служба сборной Испании объявила о предстоящем товарищеском матче против Бразилии. Команды сыграют во вторник, 26 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Международный товарищеский матч будет посвящён борьбе с расизмом и насилием в футболе», - говорится в сообщении испанцев.

Отметим, что 23 марта сборная Бразилии проведёт товарищеский матч против Англии. Таким образом, в марте «селесао» ждут сразу два поединка с яркой вывеской.

Добавим, что летом сборные Испании и Бразилии выступят на континентальных турнирах – на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.