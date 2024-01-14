​Балотелли: «Сборная Португалии играет лучше, когда Роналду остаётся на скамейке»

Экс-футболист национальной сборной Италии Марио Балотелли сказал несколько слов о звёздном форварде Криштиану Роналду.

«Роналду был бы великолепен где угодно, в любом чемпионате. Он хорошо подходит везде. Но сборная Португалии играет лучше, когда Роналду остаётся на скамейке», - сказал Балотелли TV Play.

Стоит сказать, что на клубном уровне Криштиану Роналду уже больше года представляет саудовский «Аль-Наср». В феврале звёздному португальскому нападающему исполнится 39 лет. Несмотря на возраст, Роналду находится в прекрасной физической форме.

Добавим, что летом сборная Португалии выступит на Евро-2024.