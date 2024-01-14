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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Дешам не стал скромничать: «Мы одни из фаворитов Евро»

14 Января 2024 • 14:53 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам не стал скромничать, оценивая статус своей команды на грядущем чемпионате Европы. Специалист признаёт, что «трёхцветные» относятся к числу фаворитов.

«Мы одни из фаворитов ближайшего Евро и не собираемся это скрывать», - сказал Дешам, давая комментарий для Telefoot.

Чемпионат Европы пройдёт в июне-июле в Германии. Сборная Франции постарается выиграть Евро впервые с 2000 года. Если говорить о прошлом континентальном футбольном форуме, то в 2021 году команда Дешама сенсационно вылетела уже в 1/8 финала, проиграв Швейцарии по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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