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Сульшер отказался возглавить сборную Швеции

13 Января 2024 • 18:59 Комментировать

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Швеции, об этом сообщает Expressen.

Как сообщает источник, представители шведской сборной выходили на 50-летнего специалиста с предложением, но он по итогу ответил отказом.

Норвежский специалист находится без работы с ноября 2021 года после того, как прекратил сотрудничество с «красными дьяволами».
Сульшер также возглавлял «Молде» и «Кардифф».

Ранее СМИ сообщали, что Шведская федерация футбола контактировала с Йон Далем Томассоном по поводу возможного назначения на должность главного тренера национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швеции Уле Гуннар Сульшер
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