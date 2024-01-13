Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Швеции, об этом сообщает Expressen.

Как сообщает источник, представители шведской сборной выходили на 50-летнего специалиста с предложением, но он по итогу ответил отказом.

Норвежский специалист находится без работы с ноября 2021 года после того, как прекратил сотрудничество с «красными дьяволами».

Сульшер также возглавлял «Молде» и «Кардифф».

Ранее СМИ сообщали, что Шведская федерация футбола контактировала с Йон Далем Томассоном по поводу возможного назначения на должность главного тренера национальной команды.