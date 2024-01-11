Кандидатуры Черчесова и Бердыева на должность главного тренера сборной Азербайджана не обсуждались

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли рассказал о ситуации с поиском нового главного тренера национальной сборной.

Специалист отметил, что на данный момент нет определённой кандидатуры на пост рулевого сборной Азербайджана, и никаких официальных предложений специалиста не было сделано.

«Кандидатуры Курбана Бердыева и Станислав Черчесова не обсуждались, но время для выбора главного тренера для нашей сборной до сентября есть», - приводит слова Мамедли Sport24.

Напомним, что Черчесов на данный момент находится без работы, а Бердыев возглавляет махачкалинское «Динамо».