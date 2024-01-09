Стало известно, когда де ла Фуэнте продлит контракт со сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет новый трудовой договор с национальной командой. Об этом сообщает Diario As.

По данным источника, 62-летний специалист продлит контракт в марте перед товарищеским матчем с Колумбией, который запланирован на 22-е число. Сообщается, что новое соглашение де ла Фуэнте будет рассчитано до 2026 года.

Напомним, испанский специалист возглавляет команду с января прошлого года. Его действующий контракт с Испанией рассчитан до 31 июля.

Добавим, что в июне в Германии стартует чемпионат Европы – 2024, который продлится до середины июля.