Ройс ответил на вопрос об участии в домашнем Евро-2024

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Марко Ройс дал ответ по поводу своего участия в грядущем чемпионате Европы – 2024.

«Безусловно, мне хочется сыграть на домашнем турнире. Но пока не задумываюсь об этом, ведь Евро еще далеко. Рано делать какие-то прогнозы. В данный момент я полностью сконцентрирован на матчах «Боруссии», - передает слова полузащитника Sport1.de.

В текущем сезоне Марко провел 22 поединка во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи.

Чемпионат Европы состоится летом 2024 года на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля.