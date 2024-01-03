​В РФС назвали условие подачи заявки на проведение Евро-2036

Максим Митрофанов, который работает на должности генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу возможной подачи заявки на проведение чемпионата Европы в 2036 году.

«Мы уже пытались податься на проведение Евро-2028. Вернёмся к этому вопросу и будем подавать заявку в том случае, если наше отстранение снимут», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Митрофанов отметил, что в условиях санкций заявка России на проведение Евро рассматриваться не будет.

Ближайший чемпионат Европы пройдёт в июне-июле 2024 года в Германии. Титул будет защищать сборная Италии.